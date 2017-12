Pienso que, paradójicamente, en la época de las comunicaciones no siempre hay comunicación. Es curioso pero hay muchos que en una reunión están mirando sus celulares, con lo que no están ni con el contertulio ni con el que parla por el celular. También resulta a veces llamativo que hay quienes en Facebook sienten la necesidad de consignar todo lo que hacen sin el menor resquicio para la privacidad, pero, como dice Milan Kundera: "Si se pierde la privacidad, se lo pierde todo". De más está decir que esto no significa en lo más mínimo condenar los magníficos progresos en la comunicación, todo depende de cómo se utilicen las herramientas, del mismo modo que el martillo puede utilizarse para clavar un clavo o para romperle la nuca al vecino.