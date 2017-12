Calibrar es una metología de trabajo de los economistas desde los 80's para seguir aceptando un ph.d. tesis en el Massachussest Institute (MIT), Harvard, etc. que se ajustan a predecir ex-post lo que pasó en el comportamiento de la sociedad y de determinadas variables, como el tipo de cambio, la inflación, el desempleo, la pobreza, pero que no tienen ni idea de lo que está pasando ni de lo que pasará. Es una excusa para NO Pensar.