Hace varios años el ex prisionero político y notable activista a favor de la democracia en Cuba, Luis González Infante, publicó un trabajo en el que reseñaba varias organizaciones de ex presos políticos. Entre ellas, el Ex-Club, que preside Ángel Cuadra; la Federación Mundial de Ex Presos Políticos, que dirige Eugenio LLamera; el Consejo Nacional del Presidio Político, cuyos voceros son dos referentes de la lucha contra la dictadura: Roberto Martín Pérez y Pedro Fuentes Cid; la Coordinadora Internacional de Ex Presos y Ex Presas Políticos, dirigida por una mujer que se distingue por su constancia y dedicación, Neli Rojas, y el Comité Internacional de Ex Presos Políticos, que cuenta con una dirección colegiada.