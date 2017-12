¿Qué sucede cuando el orden social que se desea mantener no implica una concepción de manejo del poder sino que busca regular a la ciudadanía por las ideas o el mercado? Aunque parezca paradójico, un modelo de Estado que no conciba el poder como instrumento, en su afán de mantenerse estable y no desbordarse, termina en concreto más violento y represivo para con la población civil que cuestione ese orden, quien disconforme o perjudicada por él lo critica u obra de un modo distinto.