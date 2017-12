El humano, bíblicamente, no es una mera evolución natural, debido a que nada generado trasciende los dominios de su genitor; siendo el hombre, por su voluntad, capaz de contrariar su naturaleza, la cual incluye el raciocinio, afirma Aristóteles que el saber es un deseo natural humano. La naturaleza no es entonces aquello que constituye al humano como tal, fuera de su animalidad, sino la capacidad de estar frente a Dios, aceptando vivir bajo sus preceptos. No sorprende entonces que la mayor revelación divina en el judaísmo fue colectiva, en el desierto y en formato de Ley; precisamente donde impera desarrollar la animalidad para la supervivencia, el pueblo fue preceptuado evitando que se esclavizara a su propia animalidad. Y este es el marco axiológico que postula la prohibición categórica y reiterada de la conducta homosexual, demandando: "No yacerás carnalmente con un varón como se yace con una mujer, abominación es". "El hombre que yazca con un varón como yace con una mujer, abominación han cometido, ambos morirán, su sangre estará sobre ellos." (Levítico 18:22; 20:13). Donde abominación (hebreo toebá) es el acrónimo "Toé atá Ba" ('extraviado estás es ese acto'(, i.e. con un hombre en lugar de con una mujer, aplicando dicha denominación a costumbres paganas entre las que dicha prohibición se enmarca, como el bestialismo y el incesto. El humano es así elevado desde su pan u omnisexualidad basada en su animalidad, regida por apetitos, a la heterosexualidad como ser axiológico mediante su voluntad y capacidad de ser preceptuado por lo trascendente.