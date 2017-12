Nacido en 1940, hijo de familia clasemediera del barrio de Flores, tuvo una adolescencia de militancia en la agrupación fascista Tacuara. No hay evoluciones lineales, los militantes revolucionarios no lo son siempre desde la cuna, la vida es distinta a esas biografías escolares desprovistas de contradicciones. Esta vida también las tiene. Participó de la escisión de la Tacuara, el Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara (MNRT) junto con Joe Baxter, otro hombre de ascendencia irlandesa. Sangre de los ancestros que empuja casi naturalmente a la rebeldía, el empeño eterno, trascendente de no querer ser colonia. El asalto al Policlínico Bancario, primer golpe de la guerrilla urbana en la Argentina. Dos muertos, cinco heridos, el trágico saldo. Y un herido más, José Luis Nell, quien accionó la ametralladora porque se puso nervioso, sin quererlo, con ese trágico resultado. La vida, la muerte, la parábola del poema de Hernández.