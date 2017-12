Por otro lado, sus modos de llevar a cabo la práctica cotidiana y religiosa no concuerdan con la posición de las demás órdenes musulmanas. Los sufíes tienen nuevos sacramentos, nuevas formulaciones del Estado de derecho y bases legales conforme a las cuales viven que no se ajustan a la Sharia impulsada por el Estado Islámico. Finalmente, los sufíes no desarrollan ninguna actividad de proselitismo respecto de sus usos y sus costumbres, ni tienen como objetivo hacerlo.