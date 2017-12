La lista es larga y dolorosa. El presidente Macri llegó a la vida institucional de Argentina con la promesa de Cambio. Aseguró, cosa que repitió días atrás, que él fue formado para honrar la palabra. Lamentablemente, hasta ahora no sólo no cumplió parte de lo prometido, sino que hociqueó ante quienes le mostraron tener un poder superior al suyo, o tal vez coincidente con sus convicciones no dichas.