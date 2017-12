En simultáneo, la venta de drogas en los barrios debería ser atacada de raíz con políticas específicas, en cumplimiento con lo previsto en la ley de desfederalización 26052, pensada justamente para la provincia de Buenos Aires, que adhirió en 2005 mediante ley provincial n° 13392. No existe reducción de la demanda sin reducción de la oferta. Pero una de las principales barreras para el trabajo en el campo de la lucha contra el narcomenudeo fue la falta de fondos: la norma establece que el Estado nacional debe transferir recursos, algo que nunca se cumplió. No obstante la falta de presupuesto, el caso de Córdoba y el de Salta son ejemplos concretos de cómo provincializar las políticas de reducción de la oferta de drogas y tener éxito. El primero, con la creación de una fuerza específica y especializada. El segundo, con la modificación de Código Procesal Penal para mejorar la efectividad del trabajo policial en la materia. La experiencia de los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD), que funciona en Salta desde 2013, también merece ser explorada no sólo por constituir una alternativa al encarcelamiento para personas con una dependencia, sino también por la mirada socio-sanitaria que aporta al rígido ámbito de la seguridad y de la Justicia.