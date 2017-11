A un mes de celebrarse las elecciones legislativas en Argentina, la Bolsa en términos reales no ha sufrido mayores cambios, dado que el índice Merval se encuentra, tanto en términos de pesos como en términos de dólares, en valores similares al último cierre previo a las elecciones. Sin embargo, quienes hayan estado alejados del mercado en este último mes no se crean que ha sido un mes tranquilo. Por el contrario, si bien el índice no ha sufrido mayores cambios observando el mapa hoy, lo cierto es que hemos tenido jornadas de mucha volatilidad en el mercado local.