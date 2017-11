En los últimos días, un periódico de gran influencia contiene una sorpresa entre quienes hemos recibido una formación jurídica parecida en la argentina post-dictatorial: el jurista Alejandro Carrió, alguien de prestigio entre sus pares, se ha decidido a sostener algunos extremos en la polémica actual sobre el uso de la prisión preventiva en casos resonantes que obligan a recordar cariños y respetos personales para no elevar el tono de la disputa más de lo indispensable. Como vivimos épocas en las cuales las reacciones masivas ante las violaciones del Estado de Derecho brillan por su ausencia (se extrañan las solicitadas o cartas abiertas de Universidades, Colegios profesionales, ONGs –antes tan activas-), he decidido contestar yo; lo cual me incomoda doblemente: por la amistad con el autor de la nota y porque me desempeño como abogado defensor de algunos de los sujetos que han sido detenidos, por decirlo de una forma elegante, de un modo irregular.