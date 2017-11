Los proyectos ahora son responsabilidad del Congreso de la Nación. En ningún momento este acuerdo contuvo en su letra una proyección sobre el para qué. Este esfuerzo que, una vez más, de no haber modificaciones, hará la clase media a través de más impuestos, más el empobrecimiento de los ya empobrecidos, no tiene destino escrito. Es decir, ¿cuántos puntos se retrotraería la pobreza, si esa es la intención en los cinco años planteados? ¿Cuántos jóvenes de hasta 17 años que hoy integran el 58,4% de pobres multidimensionales dejarían de serlo? ¿Cuántas escuelas y hospitales nuevos se construirían? ¿Cuántos adolescentes reingresarían al secundario luego de su deserción? ¿Cuántas viviendas se construirían en este lustro? Es decir, ¿qué resultados daría este enorme esfuerzo en cinco años? Las metas básicas sostén de todo plan no han sido escritas.