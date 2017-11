-La fragmentación de la derecha y el centro: hoy no sólo el ex concejal y diputado, padre de nueve hijos, católico y descendiente de alemanes, José Antonio Kast, se ha apartado de la tradicional coalición Renovación Nacional (RN)-Unión Democrática Independiente (UDI), ubicándose "a la derecha de la derecha", defendiendo la herencia pinochetista. Además, el Movimiento Evolución Política (Evópoli), a cargo de Felipe Kast, sobrino de José Antonio e hijo del ex ministro de la Oficina de Planificación Nacional de Pinochet, Miguel Kast, Francisco Undurraga, el actor Luciano Cruz-Coke, Roberto Ampuero y Harald Beyer, entre otros. Amplitud, de la senadora ex Renovación Nacional, Lily Pérez; Ciudadanos, ex Fuerza Política, liderado por Andrés Velasco Brañes, ex ministro de Hacienda de Bachelet, más ex militantes del Partido Por la Democracia (PPD) en contra del sistema binominal o a favor del matrimonio igualitario; el Partido Regionalista Independiente (PRI), fundado por los Zaldívar (Adolfo y Alberto), ex Democracia Cristiana (DC). Todos ellos se han animado a crear alternativas políticas por fuera de las grandes coaliciones construidas en la transición. En un país tan hegemonizado por la economía de mercado pero con grandes holdings familiares y moralmente tan conservador y ultracatólico, todas estas agrupaciones, aún pequeñas electoralmente, han intentado traspasar esas fronteras ideológicas y morales, privilegiando la libertad y la competencia, aunque compatibilizándolas con la igualdad.