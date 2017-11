No son pocas las instituciones que trabajan a diario intentando seguir el camino de la resignificación de los derechos, que no pasa por argumentos correctos, sino por la incorrección política de argumentos diferentes. Pasados estos primeros 60 años con pobre resultado, se plantean la real necesidad de encarar el análisis y la práctica de los derechos, no desde una perspectiva teórica, sino desde el campo, desde el lugar donde se hace día a día el país, lejos de la realidad de sus infantes. Hay instituciones ocupadas en la desnutrición, los abandonados, los analfabetos, los que no tienen o tienen una familia disfuncional o disgregada, la violencia, la pobreza, la exclusión, instituciones que desafían tantas declaraciones oficiales u oficiosas con el hacer.