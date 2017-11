Es un hecho que en el Frente Amplio no está muy claro si la vieja generación arrancará. El ex presidente José Mujica dice que no, aunque reconoce que "agarraría coraje" si el colega que escribe este artículo cometiera el arrebato de lanzarse a la candidatura, cuando hace 17 años que dijo que no intentaría más. Más osado, el ministro Danilo Astori anuncia que "tiene ganas", aunque aparentemente reclama el apoyo de Mujica, en actitud no muy comprensible en alguien de su trayectoria. Es notorio, por su lado, que el intendente montevideano aspira una vez más y está a la espera, mientras recorre la ciudad anunciando obras maravillosas y proyectos inexplicables.