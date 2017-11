No puede crecer económicamente una provincia en la que no hay gente, porque es el hombre el que produce, el que comercia, el que compra, el que vende y el que paga impuestos. Sin gente no hay capitales ni inversiones, simplemente porque ellas se retroalimentan con el consumo. Es por ello que las autoridades provinciales necesitan obtener recursos del gobierno nacional, quien los recauda en un territorio y los distribuye en otros en función de los parámetros del régimen de coparticipación federal.