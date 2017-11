El acuerdo ha sido, en efecto, un instrumento central en la agenda de Cambiemos. No es sólo una necesidad derivada de su falta de mayorías en ambas Cámaras del Congreso. Es una convicción profunda que se condice con la personalidad del Presidente, pero que también surge de un cuidadoso aprendizaje de las lecciones de la historia argentina. No habrá reformas sólidas ni duraderas si no están respaldadas por un generalizado consenso.