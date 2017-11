Prevenir es evitar. Por eso es imperioso tener una figura penal que impida a los violentos viales continuar atropellando vidas. La Justicia debe detenerlos antes de que hieran, mutilen o maten. No basta con los controles policiales si no hay sanciones directas y efectivas que los disuadan, y los obliguen a vivir bajo el imperio de la ley. Por eso, pedimos penas de cárcel para estos conductores que a lo mejor no son asesinos, pero conducen como tales.