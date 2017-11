Abrazar la incertidumbre no significa dar un salto al vacío sin ninguna red de apoyo que garantice nuestra supervivencia. Eso sería suicida y muy arriesgado al no medir el control de daños. Muy por el contrario, abrazar la incertidumbre implica dejar que la vida nos sorprenda, entender que hay situaciones que no podemos (debemos) controlar y fluir con lo que nos va sucediendo, a su ritmo, sin ansiedad, con la confianza de que "lo que ha de ser, será".