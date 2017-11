El célebre antropólogo Claude Lévi-Strauss encuentra en la prohibición del incesto el punto donde termina la naturaleza y comienza la cultura, por reunir a la vez la universalidad propia de la primera con la norma social y la coerción legal institucional propias de la segunda. Este es el inicio de las estructuras humanas elementales de parentesco, pero no por una repugnancia instintiva al incesto, ya que no explicaría su prohibición. Por ello, en lugar de postular su universal repulsión, debido a la no poco frecuente existencia de este tipo de relación, este antropólogo sugiere, asistido por el psicoanálisis, su búsqueda. Un ejemplo bíblico es Lot y sus dos hijas (Génesis 19), relación que, si bien estaba prohibida desde la época de Noé, frecuente en sus tiempos y luego en Sodoma y Gomorra, se explicita y tipifica en Levítico 18.