Pero no debe confundirse el señor ministro ni los señores legisladores, lo que ha fallado y lo que debe controlarse no es la acumulación de poder, sino la desviación de poder por parte del procurador. No debe limitarse, sino asegurarse el poder del procurador en la defensa de la legalidad. Porque el peligro no reside en el poder que detente el procurador frente al poder político, sino, al contrario, en la acción del poder político frente al procurador, precisamente porque es el vigía que lo controla para que no se atreva a atravesar los límites que le fija el sistema republicano, en desmedro de las libertades.