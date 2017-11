En el Gobierno están confiados porque creen que los que no firmen quedarán expuestos ante la opinión pública, que se expidió en la últimas elecciones del modo que lo hizo. A mi criterio, sería un error suponer que esa foto instantánea le permite al Gobierno confiarse y creer que los gobernadores tendrán temor a enfrentarla. Aquí lo que se discute es dinero, mucho dinero. Mientras las partes no queden conformes con cómo se distribuyen esas fichas, podrán entender que se exponen a una opinión pública reticente a sus posturas, pero no sería extraño que encontraran la manera de salir a la luz pública, explicar las razones de su oposición y no sólo superar el escollo del aparente fortalecimiento del Gobierno luego del 22 de octubre, sino de invertirlo. Todo es muy volátil en la Argentina y el Gobierno debería saberlo ya.