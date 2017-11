Si no logramos transformar la declamación en acción y si no somos capaces de hacer que nuestros políticos piensen no sólo en aquellos actos que les permiten sacarse una selfie con algún obrero convocado para la ocasión, seguiremos teniendo modernos metrobuses circulando sobre vetustas cañerías, cables eléctricos y cañerías de gas. Cuando José Ortega y Gasset nos recomendó: "Argentinos, a las cosas", seguramente se refirió a todas las cosas y no sólo a las que sirven para una campaña, una foto o un voto.