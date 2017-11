En lo que respecta al maíz, la situación, sin embargo, no parece tan clara, ya que oferta parece ser que no faltará, con lo cual el precio de maíz disponible local, con respecto al precio de maíz a futuro, en los meses de cosecha de la próxima campaña, no sufren una gran variación. Por ello, no parece en lo inmediato ser viable cerrar negocios a futuro, sino más bien quedar atento a la espera de algún repunte en la cotización.