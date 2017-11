En determinados casos, si alguno de estos órganos no existiese, directamente no lo notaríamos. Sucede que no consiguieron imponerse ni cumplir con sus verdaderos objetivos. Seguramente existen variadas razones para explicar su falta de potencia sobre la realidad de las cosas y la vida de las personas, pero no es este el momento para ello, ni soy el indicado para hacerlo, pues tal vez un sociólogo cuenta con mejores herramientas que un simple abogado. En otros casos, recomiendo leer el único libro que escribió Giuseppe Tomasi di Lampedusa.