En cuanto a los cambios en la movilidad previsional, ya es un tema que se veía venir. Basta con recordar el intento, sin éxito, de modificar la fórmula de cálculo en marzo de este año. Uno de los puntos a favor de la propuesta es que las jubilaciones se actualizarán trimestral y no semestralmente, por lo que los jubilados deberán esperar menos para que sus haberes no pierdan contra la inflación. Sin embargo, uno de los puntos en contra de aplicar el aumento de precios es que los adultos mayores, como mucho, le empatarán a la inflación, pero, en caso de crecimiento económico, no podrán apropiarse del aumento de la productividad.