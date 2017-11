Cada acto de corrupción es una escuela que no se construye o no se refacciona; un hospital que se deteriora o que no recibe insumos; niños que no se alimentan debidamente, no salen de la pobreza, se genera aporofobia y permanecen en la calle con una posible vinculación con las drogas o el delito y, en lugar de observarse una actividad altruista o ética, acontece, como consectario de la venalidad, lo que ha explicado por el profesor Fermo: un país donde existen rutas que no te llevan a ningún lado y son facturadas como autopistas europeas; donde las monjas no son monjas; los monasterios operan como bóvedas y, algunos funcionarios, en vez de contar la plata, la pesaban. Todo ello concurre como dos mundos que se definen por oposición con el ideario de algunos de nuestros próceres que pensaron austeramente la nación. Mariano Otálora, en su libro Los próceres y el dinero, nos recuerda que Manuel Belgrano fue enterrado en la Iglesia Santo Domingo; como no tenía dinero para su lápida, utilizaron para del mueble de su hermano.