Me detengo un segundo en cambio en el productor que gritó e insultó a Leuco (incluso seré generosa con la versión que insiste en que no lo llamaron "judío de mierda") y lo hago porque nadie te invita a una fiesta para que vayas a patotear a otro invitado. No quiero a ese periodista en mi equipo, ni hoy ni nunca. Lo que vino después de esos gritos de gallinero, amplificado por las redes, con el hijo del insultado queriendo irse a las manos para defender el honor de su padre, la ridiculez de señalar que el chico furioso había maltratado a la novia en su afán por irse a las piñas, la innumerable cantidad de notas dadas por todos los protagonistas de este "me dijo, te dijo, le dijo", todo ese cachivache de narcisismos heridos y de confusión general acerca de dónde está la noticia nos hace mucho daño a todos, también al público, porque el hartazgo que provocamos mostrando estos trapitos sucios al sol -como si fuéramos personas importantes y no personas comunes que llevan adelante un oficio- es un tiro más en el pie de nuestra credibilidad, ya de por sí debilitada por innumerables razones.