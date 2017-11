Obviamente, hay sectores dispuestos a negar ambas afirmaciones, como es evidente en el segmento del sistema político que hoy se presenta como la resistencia al "giro neoliberal" de la Argentina. No quiero identificar esa posición con algún actor para no volver maniqueo un argumento que no busca serlo, pero es bastante evidente que existen grupos con ese temperamento en la oposición al gobierno de Cambiemos y que ni la reforma económica ni un entorno político más amigable les interesa genuinamente.