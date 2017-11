No se puede ignorar que, con la renuncia a la actividad del principal referente y candidato, las bajas encuestas de opinión pública, la indefinición de candidaturas y los escasos recursos, esta elección sonaba a patriada más que a un paso cierto. No obstante, desde el primer momento acompañamos personalmente el esfuerzo porque pensábamos que, cualquiera fuera su resultado final, iba a ser un factor movilizador. Felizmente, fue mucho más allá de lo esperado, no sólo por los 30 mil votos sufragados sino por el espíritu con que se trabajó, sin el menor apoyo publicitario. No hubo avisos en radio, televisión o prensa, ni siquiera notas periodísticas informativas relevantes. Esto subraya el enorme valor de la jornada.