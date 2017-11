En todas las provincias el porcentaje de quienes no adquieren conocimientos básicos en matemática es mayor en las escuelas estatales que en las privadas. Tengamos en cuenta que más del 70% de los alumnos que concurren a escuelas primarias y secundarias lo hacen en establecimientos de gestión estatal. Debemos propiciar un mejor porvenir para esos millones de niños, procurando que en el futuro estas evaluaciones no exhiban tan pobres resultados en el caso de alumnos que provienen de niveles socioeconómicos más vulnerables y acuden a escuelas estatales. Es hora de fortalecer nuestra escuela para que la igualdad de oportunidades sea algo más que un discurso, ya que, si no mejoramos nuestra escuela, estaremos condenando a muchos niños y adolescentes, sobre todo a los más pobres, a sufrir el flagelo de la exclusión social.