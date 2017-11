En todo caso se trata de proteger a pseudoempresarios que viven a expensas de la gente en alianza con el poder político al efecto de contar con un mercado cautivo. Si el proyecto en cuestión arroja pérdidas durante los primeros períodos y se conjetura que las ganancias futuras más que compensarán aquellos quebrantos, si esto es así (si las pérdidas se mantuvieran, no vale la pena seguir conversando sobre el asunto), entonces es el empresario quien debe financiar las diferencias iniciales y no pretender endosar el costo sobre los consumidores a través del arancel. Si el empresario no contara con los recursos suficientes, deberá conseguirlos en el mercado local o internacional, y si nadie aceptara la propuesta, quiere decir que el proyecto está mal evaluado, o estando bien evaluado, hay otros proyectos que se estima que tienen prioridad. Como todo no puede hacerse al mismo tiempo, el emprendimiento deberá dejarse de lado.