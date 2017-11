Ante la terrible ola de antisemitismo que pudrió los corazones de media Europa, se levantaron los que no se dejaron corromper por la asesina doctrina del odio. En ese trágico episodio de la reciente historia de Europa hubo dos agentes cooperadores necesarios para hacer posible el Holocausto: el poder político representado por el partido nazi, y los ciudadanos que preferían callar, permanecer indiferentes, cuando no colaborar, para no sentirse ajenos a sus pares. Así, poder y pueblo, cómplices, contribuyeron a hacer cada vez más grande la ola de odio racista que terminó por ahogar la dignidad de muchos países.