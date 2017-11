Pero el golpe de timón discursivo y de comunicación que impulsó la gobernadora lo evitó y con ello se genera un momento político en donde ya no se habla más de la salida por helicóptero del Presidente, sino, en todo caso, de cómo hacer para que Cambiemos gane en 2019 con el 45% los votos para que no sea necesario llegar a una segunda vuelta. Este Macri empoderado, con el consentimiento o no de sus estrategas en comunicación, ha mostrado algunas aristas de su pensamiento más profundo, que dista de ser de derecha darwiniana o un neoliberalismo ajustador, pero tampoco socialdemócrata escandinavo o una nueva izquierda.