La Argentina siempre enfatizó, por su estructura exportadora, en la necesidad de eliminar los subsidios internos y a las exportaciones, y mejorar el acceso de mercado para los productos agrícolas, materias pendientes de la Ronda Uruguay. La Unión Europea y el Grupo Cairns han manifestado su apoyo en nuevas disciplinas para la ayuda interna distorsiva del comercio (OTDS), mientras que Grupo ACP, integrado por países de menor desarrollo, propone la eliminación total de las medidas globales de ayuda (MGA). India y el G33 insisten en cumplir con las decisiones de Bali y Nigeria sobre los stocks de reserva con la excusa de la seguridad alimentaria, que representa una forma de sostén a la producción, cuando no se fijan las reglas y no se transparenta su aplicación. Los promotores de una posición de máxima parecieran no preocuparse por alcanzar algún acuerdo al brindar excusas a la Unión Europea y los Estados Unidos para rechazar las propuestas, porque difícilmente renuncien a los 72 mil y 19 mil millones que dedican al sostén de sus sectores agrícolas.