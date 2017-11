¿Por qué no habría que aumentar los gravámenes sobre una sustancia cuyo consumo abusivo genera daños a la salud del individuo, y cuyo uso irresponsable conlleva la inevitable potencialidad de impactar en la vida de terceros? ¿Por qué no seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sostiene: "Cuanto más accesible es la bebida, bien porque baja su precio o la gente tiene más dinero para gastar, mayor es el consumo y el nivel de daños relacionados en los países de bajos y altos ingresos"? ¿Por qué no corrernos por un momento del eje meramente tributario o recaudatorio, y enfocarnos en la posibilidad de bajar los índices de consumo de alcohol, hoy por lejos el principal problema desde la perspectiva de quienes trabajamos en el campo de las políticas públicas sobre drogas? ¿Por qué no imitar la exitosa experiencia llevada adelante en materia de control del tabaco, en la que se utilizan los impuestos y el incremento en el precio final de venta como barrera al consumo?