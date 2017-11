Pero, además de todo esto, el Gobierno busca avanzar en una ley ómnibus que incluye el llamado "blanqueo laboral", por el que se les perdonan a las patronales que tenían trabajadores en negro todos los aportes no hechos, y a los trabajadores, en consecuencia, no se les reconoce nada de esos aportes para su jubilación futura; se eliminan los aportes patronales para sueldos de hasta 10 mil pesos, con lo que se desfinancia más todavía la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses); se reducen las indemnizaciones por despido, ya no se tendrá en cuenta ni el aguinaldo, ni las horas extras, ni ningún pago extraordinario para el cálculo. Y se habilitan regímenes de pasantías o trabajador independiente. Todas medidas que apuntan a abaratar el costo laboral a costa del trabajador.