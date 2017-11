Sobre el tema previsional, el doctor Eugenio Semino sostiene que es imposible pensar en un sistema voluntario de aportes privados si no se debate a fondo el núcleo del problema previsional, que es su financiamiento, hoy absolutamente endeble. Me contaba el doctor Semino que tiene denunciado, desde Sergio Massa hasta ahora, a los distintos interventores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), dado que utilizaron, y utilizan, el dinero de los jubilados para cualquier cosa. Se usó para programas diversos, para préstamos al Estado y empresas. Plata que el Estado nunca devolvió y, en el caso de las empresas, cuando lo hicieron, fue con una tasa de interés irrisoria. Si bien es cierto que un problema central está representado por los jubilados que no aportaron, también es cierto que la plata para los dos millones de jubilados que ingresaron al sistema por las moratorias del 2005 y 2015 salió de la Anses; el Estado no puso un peso.