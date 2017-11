A través de este y con el invaluable soporte de nuestros aliados, que, por citar algunos, podemos decir la Embajada Norteamericana, los centros de desarrollo económico establecidos en las ciudades más importantes de los Estados Unidos, la US Chamber of Commerce y sus cámaras afiliadas en las distintas localidades y estados de los Estados Unidos, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y de las provincias, las Cámaras de Comercio y Fomento provinciales, a través de quienes conectamos con pequeñas y medianas empresas que tienen la intención de salir al mundo internacional con el fin de insertar y ofrecer sus productos en nuevos mercados, nos sentimos en capacidad de brindar diferentes servicios, tanto a socios como a no socios, que serán el canal para la concreción o la expansión de sus negocios.