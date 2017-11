Es raro que Lijo entienda que ahora Boudou tiene conexiones para obstruir la investigación y no contaba con esas posibilidades cuando era vicepresidente. No es necesario ser abogado para darse cuenta de la inconsistencia de la propia conducta del juez. Hay que tener en cuenta que en el auto de detención el juez no fue capaz de acreditar un sólo hecho que respaldara su decisión. Es más, Boudou siempre estuvo a derecho, concurre periódicamente a las audiencias del caso Ciccone, que es mucho más grave que el de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por el que está detenido. Lijo no está haciendo justicia, trata de seguir siendo juez y congraciarse con el poder político actual. Nada que no hayan hecho sus colegas del presente y del pasado. Hay que tener claro que, con jueces como Ariel Lijo, la Argentina no va a poder transitar un proceso como el Lava Jato o el Mani Pulite. Ambos fueron y son llevados a cabo por magistrados que no buscaban sobrevivir para permanecer en sus cargos sino hacer justicia, es decir, su trabajo. No hay comparación con ninguno de los jueces de Comodoro Py.