Encontramos en este punto lo que llamamos el "principio de subsidiaridad", que es precisamente aquel que impone al Estado ciertos deberes, sin inmiscuirse indebidamente en aquello que los propios individuos pueden realizar por sí mismos. Es la esencia del pensamiento social cristiano, que busca no anular a la persona ni desfigurar su dignidad. A su vez, significa el deber del Estado de no descuidar las situaciones de injusticia social, para equilibrar las situaciones y procurar el desarrollo que solamente en algunos casos el Estado puede proveer, conjugando entonces el debido respeto por la actividad privada con la planificación de políticas públicas y la intervención estatal en su correcta dimensión. Ello significa no dejar todo al mero arbitrio de lo individual, ni tampoco caer en el estatismo que todo lo controla y todo lo decide, pues de esto último se desemboca inexorablemente en la anulación de las libertades. Con respecto al límite a la acción individual, este lo marca la búsqueda del bien común.