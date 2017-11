Atención: no me estoy quejando. Al contrario, aplaudo que los corruptos sean perseguidos con el Código Penal en la mano y la ejecutividad judicial en la mente. Pero no puedo dejar de advertir que la Argentina sigue padeciendo las consecuencias del grave virus del caudillismo que anida en el corazón de los jueces aun cuando, paradójicamente, no haya ningún caudillo.