La desaparición de Maëlys, el nuevo caso Maddie

No se supo más de ella después de fiesta de bodas en la campiña francesa. Un detenido que no confiesa, dos padres desesperados, muchos investigadores y un caso no resuelto. Después de dos meses de angustia, la posibilidad de un final feliz está cada vez más lejos. La historia conmueve a Europa.