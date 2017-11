La reforma tributaria que promovemos introduce una serie de modificaciones que van en esta dirección. Entre los aspectos más sobresalientes se menciona: la reducción gradual a lo largo de cinco años de la alícuota del impuesto a las ganancias del 35% al 25% para ganancias que no se distribuyan; la implementación de un régimen de devolución del crédito fiscal de IVA a las empresas que realizaron inversiones y no las hayan recuperado en un lapso de seis meses; el establecimiento de un mínimo no imponible para contribuciones patronales en pos de bajar el costo de contratación e incentivar la formalización de empleo; el sometimiento a imposición a las rentas financieras; el aumento de la deducción especial en ganancias para los trabajadores autónomos; la modificación de determinadas alícuotas de impuestos internos, entre otras modificaciones.