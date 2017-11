Como conclusión, no siento ni felicidad ni celebro. Todo lo contrario. Creo que como sociedad debemos replantearnos por qué en el mundo nos conocen por las causas de corrupción y los ex funcionarios detenidos, y no por virtudes o logros. También debemos exigir a nuestros gobernantes y jueces que estas detenciones no sean papelitos de colores y que realmente se avance rápido en las causas de corrupción, tanto en la instrucción como en las condenas. Para que alguna vez podamos ver ex funcionarios pobres y sin la posibilidad de volver a acceder a un cargo público como mejor condena efectiva.