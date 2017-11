La Argentina es un país envuelto en un círculo vicioso complicado derivado de dos aspiraciones sociales completamente contradictorias: la aspiración a que el Estado se encargue de nuestra suerte y la aversión a pagar impuestos. Esta conformación psíquica de nuestras mentes ha dado como resultado una enorme economía informal en parte provocada porque no queremos pagar impuestos, lo que ocasiona que muchos efectivamente no los paguen, y en parte porque, debido a ello, muchos se han visto en la "obligación" de dejar de pagarlos para no perecer.