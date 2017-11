No hay manera de salir de la pobreza si la Argentina no se convierte en un país exportador. Textualmente, eso lo afirmó Mauricio Macri en el discurso del lunes pasado en el Centro Cultural Kirchner. Aunque fue una frase que pasó de largo en todas las coberturas periodísticas y no fue rescatada por ninguno de los muchos análisis que se realizaron, encierra una gran verdad y pone el foco en uno de los grandes problemas estructurales que tiene el país: su escasa capacidad exportadora y el muy limitado optimismo de que eso pueda mejorar considerablemente en un futuro cercano.