Me gustaría que me acompañe en el siguiente análisis que pretende esbozar una teoría que puede ayudar no sólo a que nos entiendan los de afuera, sino a que nos entendamos a nosotros mismos. Podría ser que, fruto de nuestra juventud como nación, no albergamos en nuestro colectivo social grandes tradiciones, tal vez la única cosa que no haya cambiado desde que somos chicos sean los almuerzos televisivos de Mirtha Legrand. Sé que exagero, pero el ejemplo sirve para lo que viene.