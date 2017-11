Sin embargo, persiste intacta la batalla incesante durante casi sesenta años de la doble moral, el sempiterno chivateo a diestra y siniestra, la carrera por mostrar mayor disposición revolucionaria, y al convivir ambos sinónimos de poder, el dinero en escasísimas cantidades y muy pocas manos, y la obediencia debida y el respeto sacramental a los lineamientos del Partido, CDR, UJC, FAR, PNR, EJT, FMC, MTT y todo el abecedario repartido aleatoriamente de tres en tres letras, aunque también de cuatro y cinco y hasta seis como MININT, se genera una especie de infierno de estrés que ya, ni siquiera el cubano, conocido por ser el ente más preparado, junto a la cucaracha y los roedores, para sobrevivir a una guerra nuclear, puede sortear, con su clásico derroche de buen humor, chistes, jaranas, borracheras, partidos de pelota, bolas, trompo, dominó, frontón, vóley, boxeo, ni singuetta permanente, y esto comienza a llevar a una violencia desmedida. Aún no a la altura del resto de América, pero que va incrementándose con pandillas de proxenetas como la llamada Dolor por Sangre, y otros grupos de inmigrantes cubanos mayormente de provincias orientales como Granma y Guantánamo. Al no existir legalmente la prohibición de la migración interna, la marginación que ello supone al no poder integrarse, lo cual reviste un gran peligro por el oscuro panorama a que se enfrenta el pueblo con las políticas caprichosas del poder para perpetuarse.