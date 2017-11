Al otro lado del mundo, Mahmoud Ahmadinejad también firmó el memorándum, el 19 de mayo de 2013. Pero después dio marcha atrás y no lo envió al Congreso. El 29 de septiembre de 2013, Irán dio una muestra más de que no tenía ningún interés en que altos funcionarios suyos viajen a Argentina para ser interrogados. Declaró que la firma del acuerdo por parte de su Presidente no implicaba su entrada en vigencia.